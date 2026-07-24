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Tokat'ta şiddetli sağanak uyarısı

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AFAD, Tokat’ta bu gece ve yarın etkili olması beklenen çok kuvvetli ve şiddetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Afad, Tokat'ta bu gece ve yarın etkili olması beklenen çok kuvvetli ve şiddetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Tokat'ta bu gece saatlerinden itibaren başlayarak yarın da etkisini sürdürmesi beklenen çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajında, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşlardan meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle dere yatakları, su taşkını riski bulunan bölgeler ile heyelan tehlikesi olan alanlarda yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini belirterek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da sürücülerin dikkatli olması çağrısında bulundu. AFAD, olumsuz hava şartları nedeniyle resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıların takip edilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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