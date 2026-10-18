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Adilcevaz'da gökkuşağı gökyüzünü süsleyerek renkli görüntüler oluşturdu

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Adilcevaz'da gökkuşağı gökyüzünü süsleyerek renkli görüntüler oluşturdu
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, görenlerin ilgisini çekti ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde oluşan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, görenlerin ilgisini çekti. Gökyüzünde ortaya çıkan rengarenk manzara, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, vatandaşların beğenisini kazanırken gökkuşağı, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerine de ayrı bir renk kattı.

Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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