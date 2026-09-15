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Adilcevaz’da damalı su yılanlarının toplu dansı görüntülendi

Adilcevaz’da damalı su yılanlarının toplu dansı görüntülendi
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde damalı su yılanlarının dansı İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri tarafından görüntülendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde damalı su yılanlarının dansı İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri tarafından görüntülendi.

İlçede doğa yürüyüşü yapan telifli İHA muhabiri ve beraberindekiler, su kenarındaki bir alanda aşk dansı yapan 4 yılanı fark ettiler. Damalı su yılanlarının toplu aşk dansı karşısında hayretler içerisinde kalan İHA muhabiri ve beraberindekiler, yılanlara yaklaşmadan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yılanların birbirlerine sarılarak ve kıvrılarak hareket ettikleri, zaman zaman birbirlerinden ayrılmaya çalıştıkları görülüyor.

Yaşanan olayın ardından yılanlar bir süre sonra birbirlerinden ayrılarak farklı yönlere doğru uzaklaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfi Yıldız ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, damalı su yılanlarının (Natrix tesellata) yarı zehirli ama zararsız, ısırgan ve saldırgan olmayan bir tür olduğunu söylediler. Normalde 2 bireyin hareket ve dans ederek çiftleştiğini ama su yılanlarında toplu olarak çiftleşme durumlarının da gözlenebildiğini ifade eden Yıldız ve Satar, "Damalı su yılanlarında (Natrix tesellata) gözlemlenen toplu çiftleşme davranışı; türün üreme başarısını ve genetik çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, ekolojik açıdan tamamen doğal ve sağlıklı bir üreme stratejisidir. Bir dişi yılanın salgıladığı feromonların (koku kimyasallarının) etkisiyle çok sayıda erkeğin aynı anda dişi çevresinde toplanarak oluşturduğu ve 'çiftleşme yumağı' olarak adlandırılan bu toplu hareketlilik, kesinlikle bir saldırganlık ya da popülasyon patlaması göstergesi olmayıp, sulak alan ekosistemlerinin dengesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşımaktadır" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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