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Mada Adası'na İş Makineleri Teknelerle Taşındı

Mada Adası'na İş Makineleri Teknelerle Taşındı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası'nda yol ve rıhtım çalışmaları için greyder ve beko-loder, özel su taşıtı ve köylülerin tekneleriyle adaya ulaştırıldı. Çalışmalar tamamlanarak adanın 120 kişilik nüfusunun ulaşımı iyileştirildi.

Isparta İl Özel İdaresi tarafından Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyü Mada Adası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında, greyder ve beko-loder iş makineleri özel su taşıtıyla adaya ulaştırıldı.

Köy sakinlerinin tekneleriyle sağladığı destek sayesinde gerçekleştirilen sevkiyatın ardından, rıhtım, köy içi ve yol bakım çalışmaları tamamlandı. Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyüğü olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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