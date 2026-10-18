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Adana Yüreğir'de fırtına binanın çatısını söktü, 10 kişi yara almadan kurtuldu

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Adana Yüreğir'de fırtına binanın çatısını söktü, 10 kişi yara almadan kurtuldu
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Adana Yüreğir Kiremithane Mahallesi'nde dün sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın prefabrik çatısı yerinden söküldü. Evde bulunan 10 kişi yara almadan kurtulurken binada maddi hasar oluştu.

Adana'da dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı yerinden sökülen 3 katlı bina dronla görüntülenirken, ev sahibi Davut Şahin, "Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, 3 katlı binada hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle binanın prefabrik çatısı yerinden sökülürken, çatı katındaki evin içi darmadağın oldu. Olay sırasında evde bulunan aile ve misafirlerinden oluşan toplam 10 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada maddi hasar meydana geldi.

"Evi yıktı geçti"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ev sahibi Davut Şahin (61), bir anda fırtına çıktığını söyleyerek, "Otuz saniye ya sürdü ya sürmedi. Evde misafirler ve çocuklar vardı. Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu. Nereye tutunacağımızı şaşırdık. Kapılara duvarlara tutunduk. Sonrasında her taraf yıkıldı" dedi.

"Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız"

Şahin, önce deprem olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Öyle bir uğultu geldi. Yapacak bir şey yok. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Evde 10-12 kişi vardı. Ev yerle bir oldu. Afetten daha kötü oldu. Yetkililer yardım yaparlarsa güzel olur. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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