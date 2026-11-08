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Adana Saimbeyli'de mevsimin ilk kar yağışı Çeralan köyünde görüldü

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Adana Saimbeyli'de mevsimin ilk kar yağışı Çeralan köyünde görüldü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan köyünde gece etkili olan soğuk havanın ardından mevsimin ilk karı yağdı ve köy az da olsa beyaza büründü. Kar yağışıyla köyde kış kendini hissettirmeye başlarken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Çeralan köyü, gece saatlerinde etkili olan soğuk havanın ardından az da olsa beyaza büründü. Köyde kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Çeralan köyünde mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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