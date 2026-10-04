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Adana Saimbeyli'de 4,4'lük deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Adana Saimbeyli'de 4,4'lük deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası'ndaki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede art arda yaşanan ve çevre il ile ilçelerde de hissedilen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası'ndaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgede art arda meydana gelen ve çevre il ile ilçelerde de hissedilen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Bugün saat 19.00'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem anı, Göller Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla birlikte çevreden gelen yoğun ses ve gürültünün güvenlik kamerasının mikrofonuna yansıdığı duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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