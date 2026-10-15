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Adana Kozan'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, MGM sel ve yıldırım için uyardı

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Adana Kozan'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, MGM sel ve yıldırım için uyardı
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MGM'nin Adana ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısının ardından Kozan'da akşam saatlerinde yağış başladı; peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunması için uyardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Adana ve çevresi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Kozan ilçesinde yağış başladı. Yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve çevresinde olumsuz hava şartlarının devam edeceğini bildirerek; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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