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Adana Kozan'da sağanak sırasında yıldırımın düşme anı muhabir kamerasına yansıdı

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Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağışın şiddetini görüntülemek için çatıya çıkan muhabirlerin kamerasına yıldırımın düşme anı ve yaşanan panik yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağışın şiddetini görüntülemek için çatıya çıkan muhabirlerin kameralarına yıldırımın düşme anı ve yaşanan panik yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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