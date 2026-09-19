Adana Feke’de mesireye 'Çöp atan eşektir' tabelası asıldı, çöpleri çocuklar topladı

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesinde çınar ağaçlarının gölgesinde, doğal kaynak suyunun bulunduğu Geçirimoluk Mesire Alanı'na asılan "Çöp atan eşektir" yazılı tabela dikkat çekerken, çevredeki çöplere tepki gösteren çocuklar atıkları topladı.

Yüzde 80'i ormanlarla kaplı olan Adana'nın Feke ilçesi, doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında yayla tatili yapan vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Çınar ağaçları, dere yatağı ve doğal kaynak suyuyla ziyaretçilerine serin ve huzurlu bir ortam sunan Geçirimoluk Mesire Alanı ise bazı vatandaşların çöplerini çöp kovaları yerine doğaya bırakması nedeniyle kirlilikle karşı karşıya kaldı.

Çöp kovası varken çöpler doğaya atıldı

Mesire alanındaki bazı ağaçların üzerine ise 'Çöp atan eşektir' tabelası asıldı. Ailesiyle birlikte yayla tatili dönüşünde Geçirimoluk Mesire Alanı'nda dinlenen çocuklar, dere yatağı ve çevresinde şişeleri, tütün mamulü paketleri ve poşetleri tek tek toplayarak çöp kovasına attı.

"Çok doğru bir yazı"

9 yaşındaki Zeynep Miray Solmuşgül, alanda bulunan "Çöp atan eşektir" yazılı tabelanın haklı olduğunu belirterek, "Bu yazıyı okuyunca insanların doğayı temiz tutmalarını istedim. 'Çöp atan eşektir' yazmışlar, çok doğru yazmışlar. Çöp kovası var burada ama yere çöp atanlar için üzülüyorum. Burada çöp kovası var ve çöpleri yerlere atmışlar. Bazı insanlar hava kirliliğinden, doğa kirliliğinden hastalanıyorlar. Bazı insanlar çöpleri topluyor, doğayı temiz tutuyorlar. Bunu yere atınca ne hissediyorlar? Burada bin tane çöp kovası olsa yine yanına atacaklar" dedi.

"İnsan başkasına yapmaz, kendine yapar"

Dere yatağındaki çöpleri kardeşiyle birlikte toplayan 10 yaşındaki Yusuf Mirza Solmuşgül ise doğaya bırakılan şişeleri ve tütün mamulü paketlerine tepki gösterip, "Burada yere çöp atmayı tercih edip nasıl bir mutluluk duydular bilmiyorum. Burada dere var, ağaçlar var. Aşırı sıcak ve insanoğlunun yaktığı ormanlara rağmen dere suyu azalsa da çok güzel bir manzarası var. Burada bir yaşam var. Ben sinirleniyorum. Doğayı ve kendilerini zehirliyorlar. İnsan başkasına yapmaz, kendine yapar. Bu doğa kendilerine dönecek. Kendimi sanki son kalan ağacın ve suyun yanında hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı