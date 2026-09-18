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Adana’da yumruk büyüklüğünde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

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Adana’da yumruk büyüklüğünde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yumruk büyüklüğündeki dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yumruk büyüklüğündeki dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Yüreğir'e bağlı Yakapınar ve Vayvayli Mahallesinde gece saatlerinde başlayan dolu yağışı, bölgedeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yumruk büyüklüğünde dolu taneleri oluştu. Vatandaşlar, etkili olan dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dolu yağışının tarım arazilerinde oluşturduğu zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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