Adana'da kavurucu sıcaklar: Vatandaşlar ve sokak hayvanları serinlemek için çare arıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, bunaltıcı yaz sıcakları ve yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kent merkezinde termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan Adanalılar ve sokak hayvanları çareyi parklardaki ağaç gölgelerinde, süs havuzlarında ve çeşme başlarında serinlemekte buldu. Artan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere ulaştığı kentte, günlük yaşam da olumsuz etkileniyor. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşların sokaklarda şemsiyelerle yürüdüğü görülürken, sıcaktan bitkin düşen bir sokak köpeğinin süs havuzuna girerek serinlemeye çalışması dikkat çekti.

Sıcaklardan bunalan Hüseyin Derviş, "Adana şu an 45 derece, resmen yanıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için serinlemek amacıyla sulama kanallarına giriyoruz ama buna da polisler ceza yazıyor. Buraya iş bakmaya geldik, sıcaktan kavrulduk" dedi.

"Ekmek parası için direniyoruz"

Atık kağıt toplayıcısı İbrahim Erkan, "Adana'da havalar başlarda iyiydi ama son iki haftadır sıcaklar iyice bastırdı ve bizi çok bunalttı. Şalgam içmek veya bici bici yemek serinletir diyorlar ama gelip bir de durumu bu güneşin altında görsünler. Yıllardır buradayız sıcak zorlasa da ekmek parası için direniyoruz, mecbur mücadele edeceğiz. Başka şehirlerde insanları serinletmek için sokaklara su fıskiyeleri kuruyorlar, burada da aynısının olmasını isteriz. Güneşin altında geri dönüşüm işi yapmak hiç kolay değil. 5-6 saat boyunca güneş tam tepedeyken sokak sokak gezip malzeme topluyoruz. Hava serinlediğinde çıkarsak herkes dışarıda olduğu için bize toplayacak malzeme kalmıyor. Bu yüzden iş bulabilmek adına mecburen bu kavurucu sıcağa dayanıyoruz. Konuşmadan sonra ben de buz gibi bir suyun altına girip serinleyeceğim; bu çeşmeyi buraya yapandan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı