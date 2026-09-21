Adana'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakınken çocuklar sulama kanalında serinliyor

Adana'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yakın seviyelerde seyretmesiyle serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girmeye devam ediyor.

Yurdun birçok yerinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da etkisini sürdüren sıcak havalar nedeniyle çocuklar, her yıl çok sayıda kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinlemeye devam ediyor.

"Boğulanları görünce korkmuyorum"

Kanalda yüzen çocuklardan Halil Şahin, kanalda yüzmeyi sevdiğini söyleyerek, "Boğulanları görünce korkmuyorum. Yapacak bir şey yok. Buralar güzel, soğuk. Buraya kanaldan çıkmamız için bir tane merdiven yapsalar güzel olur. Havuz pahalı, evde de elektrik faturası fazla geliyor diye klima açmıyorlar. Geliyoruz, burada serinliyoruz" dedi.

"Adana'nın Maldivler'i burası"

Barış Demirciler ise klimanın yetersiz olduğunu dile getirerek, "Sıcaklardan dolayı serinlemek için kanalları tercih ediyoruz. Boğulma tehlikemiz var ama Allah'tan gelen baş tacıdır. Boğulanları görünce korkuyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Adana'nın Maldivler'i burası. Bizi havuz değil, ancak buralar kesiyor. Havuz bizi kesmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı