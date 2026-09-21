Haberler

Adana'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakınken çocuklar sulama kanalında serinliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakınken çocuklar sulama kanalında serinliyor
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakın seyrederken çocuklar, serinlemek için tehlikeli sulama kanallarına giriyor. Her yıl çok sayıda kişinin boğulduğu kanallarda yüzen çocuklar, havuz pahalı ve klima yetersiz olduğu için burayı tercih ettiklerini söylüyor.

Adana'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yakın seviyelerde seyretmesiyle serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girmeye devam ediyor.

Yurdun birçok yerinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da etkisini sürdüren sıcak havalar nedeniyle çocuklar, her yıl çok sayıda kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinlemeye devam ediyor.

"Boğulanları görünce korkmuyorum"

Kanalda yüzen çocuklardan Halil Şahin, kanalda yüzmeyi sevdiğini söyleyerek, "Boğulanları görünce korkmuyorum. Yapacak bir şey yok. Buralar güzel, soğuk. Buraya kanaldan çıkmamız için bir tane merdiven yapsalar güzel olur. Havuz pahalı, evde de elektrik faturası fazla geliyor diye klima açmıyorlar. Geliyoruz, burada serinliyoruz" dedi.

"Adana'nın Maldivler'i burası"

Barış Demirciler ise klimanın yetersiz olduğunu dile getirerek, "Sıcaklardan dolayı serinlemek için kanalları tercih ediyoruz. Boğulma tehlikemiz var ama Allah'tan gelen baş tacıdır. Boğulanları görünce korkuyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Adana'nın Maldivler'i burası. Bizi havuz değil, ancak buralar kesiyor. Havuz bizi kesmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor! Tera yöneticileri gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Yemen'de Amalika Tugayları, Kehbub'da 5 Husi aracını imha etti, araçlardakiler öldü

Yemen'de sıcak çatışma! Husilere ağır darbe: 5 askeri araç imha edildi
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti! Ormandan kafatası çıktı