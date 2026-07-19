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Tarım ekiplerinden aralıksız gıda denetimi: "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir"

Tarım ekiplerinden aralıksız gıda denetimi: 'En iyi denetçi tüketicinin kendisidir'
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Adana'da gıda kontrol görevlileri, tarladan sofraya gıda zincirinin her aşamasında denetim yaparak güvenilir gıda ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceliyor. Vatandaşlar ihbar için Alo 174 Gıda Hattı'nı kullanabiliyor.

Adana İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya uzanan gıda zincirinin her aşamasında denetim gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinden toplu tüketim işletmelerine, satış noktalarından depolara kadar birçok alanda yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin mesai mefhumu gözetilmeksizin devam ettiğini belirterek, sağlıklı ve güvenilir gıdanın vatandaşlara ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşların da gıda güvenliği konusunda önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken yetkililer, alışveriş sırasında veya gıda işletmelerinde karşılaşılan hijyen ihlalleri ile şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceğini kaydetti.

Yetkililer, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" anlayışıyla vatandaşların duyarlılığının gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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