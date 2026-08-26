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Adana'da çoban koyunlarını vantilatör ve buzla serinletiyor

Adana'da çoban koyunlarını vantilatör ve buzla serinletiyor
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sıcaklıkların 42 dereceye ulaştığı kavurucu yazda, çiftçi Ali Şahin koyun ve keçilerini vantilatör, buzlu su ve soğuk suyla yıkayarak serinletiyor; oğlu Ayberk da eşlik ederek ise farklı bir mutluluk yaşıyor.

Adana'da termometreler gölgede 35 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. İmamoğlu ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Şahin, sıcaklardan etkilenen koyun ve keçilerini serinletmek için ilginç yöntemlere başvurdu.

Üçtepe Mahallesi'nde yaklaşık 50 koyun ve 10 keçisi bulunan Ali Şahin, hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için ahırda vantilatör çalıştırdı. Hayvanların içme sularına buz kalıpları atan Şahin, sıcaklığın arttığı öğle saatlerinde ise sürüsünü soğuk suyla yıkadı.

Şahin ayrıca fıskiyeli sulama sistemiyle hayvanların bulunduğu alanı serinletmeye çalıştı. Yıkanan koyun ve keçilerin kısa sürede rahatladığı görüldü.

Oğlu da suyun altında serinledi

Babası Ali Şahin'e yardım eden oğlu Ayberk de koyunları yıkarken soğuk suyun altında oynayarak serinledi. Ali Şahin, "50 koyun, 10 keçim var. Adana'da bunaltıcı bir sıcak var. Koyunlar sıcağı sevmiyor. Vantilatör taktırdım, sularına buz koyuyorum. Soğuk suyla yıkıyorum. Böylelikle serinleyip rahatlıyorlar" dedi.

Ayberk Şahin ise "Hava çok sıcak. Babamla birlikte koyunları yıkadık. Ben de soğuk suyun altında oynadım. Hem koyunlar serinledi hem de ben serinledim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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