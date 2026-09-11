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Acıkan balıkçıl kuşu yavrusu ırmakta balık aradı

Acıkan balıkçıl kuşu yavrusu ırmakta balık aradı
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Türkiye’de üzerinde gemilerle ulaşım taşımacılık yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı’nda, yolunu kaybeden bir balıkçıl yavrusu bir süre ırmakta dolaşarak balık aradı.

Türkiye'de üzerinde gemilerle ulaşım taşımacılık yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı'nda, yolunu kaybeden bir balıkçıl yavrusu bir süre ırmakta dolaşarak balık aradı.

Türkiye'nin gemilerle ulaşım ve taşımacılık yapılabilen tek ırmağı olan Bartın ırmağı, soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç eden bir çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Hemen hemen her gün farklı bir türün uğrak noktası olan Bartın ırmağı, en son bir balıkçı yavrusunun durağı oldu. Acıktığı tahmin edilen ak balıkçıl yavrusu bir sıra ırmakta dolaşarak balık aradı. Balık bulamadığı görülen yavru kuşun bir süre ırmakta dolaştığı ve etrafa bakındığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Irmağın iç kesimlerine doğru giden ak balıkçıl kuşunun, Bartın bölgesinde kışında görülebilen türler arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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