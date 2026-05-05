Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sahara Geçidi'nde yolculuk yapan Halil İbrahim Mert, yiyecek arayan tilkiyi, yanına yaklaşarak elleriyle besledi. Met'in tilkiye ekmek verdiği o anlar görüntülendi.

Ardahan ile Artvin illerini birbirine bağlayan 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kaydedilen görüntüler yürekleri ısıttı. Mayıs ayı olmasına rağmen yoğun kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, bölgedeki bir vatandaşın dikkati sayesinde aç kalmaktan kurtuldu.

Halil İbrahim Mert, Sahara Geçidi'nde aracıyla seyir halindeyken yol kenarında ilerleyen tilkinin yiyecek aradığını fark etti. Bunun üzerine durdurduğu aracından inen Mert, yanına yaklaştığı tilkiyi elliyle yiyecek verip besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mert, "Şu an 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'ndeyiz. Bir tilkiye rastladık. Bu bölgede kendi başına yiyecek bulması bu mevsimde biraz zor. Zaten insanların beslemesine de alışmış. Bizi görünce yiyecek istemek için hemen yanımıza geldi. Biz de yanımızda bulundurduğumuz yiyeceklerden verelim dedik" dedi.

Karnını doyuran tilki, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

