Haberler

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahara Geçidi'nde yolculuk yapan Halil İbrahim Mert, yiyecek arayan tilkiyi, yanına yaklaşarak elleriyle besledi.

Sahara Geçidi'nde yolculuk yapan Halil İbrahim Mert, yiyecek arayan tilkiyi, yanına yaklaşarak elleriyle besledi. Met'in tilkiye ekmek verdiği o anlar görüntülendi.

Ardahan ile Artvin illerini birbirine bağlayan 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kaydedilen görüntüler yürekleri ısıttı. Mayıs ayı olmasına rağmen yoğun kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, bölgedeki bir vatandaşın dikkati sayesinde aç kalmaktan kurtuldu.

Halil İbrahim Mert, Sahara Geçidi'nde aracıyla seyir halindeyken yol kenarında ilerleyen tilkinin yiyecek aradığını fark etti. Bunun üzerine durdurduğu aracından inen Mert, yanına yaklaştığı tilkiyi elliyle yiyecek verip besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mert, "Şu an 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'ndeyiz. Bir tilkiye rastladık. Bu bölgede kendi başına yiyecek bulması bu mevsimde biraz zor. Zaten insanların beslemesine de alışmış. Bizi görünce yiyecek istemek için hemen yanımıza geldi. Biz de yanımızda bulundurduğumuz yiyeceklerden verelim dedik" dedi.

Karnını doyuran tilki, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan 38 şüphelinin şirketlerine kayyum atandı

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Güney Kore gemisinde gizemli patlama! Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! O ülkeye ait gemide gizemli patlama