Artabel Gölleri Tabiat Parkı Yeni Sezona Merhaba Dedi

Gümüşhane'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, karlı dağların arkasındaki zorlu parkurların aşılması ve rengarenk endemik çiçeklerin açmasıyla birlikte yeni sezonu açtı. Eşsiz manzarası, sis denizi ve bünyesindeki tarihi kalıntılarıyla doğaseverleri ağırlayan bölge, ilk ziyaretçilerinden tam not aldı.

Gümüşhane'de bulunan zengin florası ve buzul gölleriyle bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte yeni sezon kapılarını ziyaretçilerine açtı. Akademisyen ve doğa tutkunlarından oluşan küçük bir grup, karlı dağların arkasındaki saklı güzellikleri keşfetmek üzere bölgeye yürüyüş düzenledi.

1998 yılında tabiat parkı ilan edilen ve yaklaşık 58 bin 590 dekar büyüklüğe sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Abdal Musa Tepesi'nin 3 bin 331 metrelik zirvesini, çok sayıdaki buzul gölünü, endemik bitki türlerini ve yaban hayatını aynı coğrafyada buluşturuyor. Yaklaşık 11 kilometrelik zorlu parkuru geride bırakan ekip, 3 bin 149 metre rakıma kadar çıkarak bölgedeki buzul göllerini ve tarihi alanları inceleme fırsatı buldu.

Ahtabur Gölü'nün hüzünlü hikayesi yerinde incelendi

Doğa yürüyüşü sırasında bölgede bulunan 10'dan fazla gölü ve su birikintisini ziyaret eden grup, halk arasında acıklı bir anlatısı bulunan Ahtabur Gölü'ne ulaştı. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir Osmanlı taburunun yoğun sis nedeniyle yolunu kaybederek uçurumdan göle düştüğü ve şehit olduğu yönündeki tarihi rivayeti yerinde dinleyen katılımcılar, gölün üst tarafına tırmandı. 3 bin 149 metre rakımdaki karargah kalıntılarını, siperleri ve şehit mezarlarını inceleyen doğaseverler, hüzünlü tarih ile doğanın iç içe geçtiği anlara şahit oldu.

"Bütün doğaseverleri Artabel'e bekliyoruz"

Akademisyen Fatma Cebeci Aydın, Artabel'i çok sevdiklerini ve yaz boyunca bu rotaya birkaç kez daha geleceklerini belirtti. Doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerden yararlandıklarını dile getiren Aydın, "Burada tarihi siperleri görme imkanımız oldu, karargah kalıntılarını inceledik. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Rengarenk çiçekler her zamanki gibi yerinde. İki üç hafta sonra geldiğimizde daha farklı çiçeklerin bizi karşılayacağını biliyoruz. Bütün doğaseverleri Gümüşhane'ye ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında kendilerini en çok üzen konunun çevre kirliliği olduğunu söyleyen Fatma Cebeci Aydın, "Bu gelişimizde insanların artık buraya çöp bırakmaya başladığını gördük. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Buraya gelen herkesten çöplerini yanlarında götürmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

"Her kesimden insanın gelip görmesi gereken eşsiz bir yer"

Gruptaki bir diğer katılımcı Damla Atalay ise zorlu kar kütlelerinin üzerinden geçerek yüksek rakımlara ulaştıklarını ve doğanın kendilerini çok canlı karşıladığını ifade etti. Yürüyüş rotasında sis bulutlarının oluşturduğu manzaranın kendilerini mutlu ettiğini belirten Atalay, "Gümüşhane'nin bir sürü güzelliği var ama Artabel'in kesinlikle farklı bir doğal güzellikte olduğunu düşünüyorum. Birden fazla çiçek çeşidi ve endemik bir tür olan ters laleyi gördük. Dağdaki manzarası, sis denizi ve canlılarıyla burası kesinlikle gelinip görülmesi gereken eşsiz bir parkurdur" şeklinde konuştu.

Zengin florası, endemik bitki türleri, şelaleleri, dereleri, tarihi topçu yolları, Osmanlı-Rus Harbi'nden kalan siperleri, yüksek zirveleri ve irili ufaklı 20'den fazla buzul gölüyle "Ölmeden önce görülmesi gereken yer" olarak bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yalnızca bir tabiat parkı değil, ışıkla suyun buluştuğu, doğanın kendini yeniden yazdığı eşsiz bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor ve hem doğa hem de tarih turizmi açısından Gümüşhane'nin en önemli destinasyonlarından birisi olarak biliniyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı