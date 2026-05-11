Galatasaray'ın şampiyonluğu köprüde renklerle kutlandı
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın renkleri, İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtıldı.
Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluğu sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı ve kırmızı renklerle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma çalışmasıyla köprü, sarı-kırmızı renklere büründü. İstanbul Boğazı'nda oluşan görsellik kentin farklı noktalarından görülürken, köprüdeki renkli ışıklandırma gece boyunca devam etti. - İSTANBUL
