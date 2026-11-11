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11 Kasım'da Bingöl'de Mehmetçik Ormanı'nda 800 fidan toprakla buluştu

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11 Kasım'da Bingöl'de Mehmetçik Ormanı'nda 800 fidan toprakla buluştu Haber Videosunu İzle
11 Kasım'da Bingöl'de Mehmetçik Ormanı'nda 800 fidan toprakla buluştu
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Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mehmetçik Ormanı'nda 800 fidan toprakla buluştu. Bingöl Valisi Cahit Çelik, kent genelinde bu yıl 15 bin fidan dikileceğini bildirdi.

Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 800 fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bingöl'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Mehmetçik Ormanı'nda gerçekleştirilen programa il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliği adı altında 800 fidanı toprakla buluşturulurken kent genelinde ise 15 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Fidan dikiminde konuşan Vali Cahit Çelik, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ilimizdeki Mehmetçik Ormanındayız. Burada 800 fidanı toprakla buluşturduk. İlimizin yüzölçümünün yüzde 33'ü orman. Bu oran Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. İlimizdeki ormanlık alanı daha da artırmak istiyoruz. Son üç yıl içerisinde ilimizde toplam 45 bin fidan dikildi. Bu yıl da bu alandaki 800 fidanla birlikte farklı alanlarda toplam 15 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ormanların iklim, topoğrafya ve doğal güzellikler açısından önemlidir. Bu yılın sloganı 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' ormanlar hem iklim açısından hem topoğrafya açısından hem de doğal güzellikler açısından çok kıymetli. Bingöl'ün farklı bölgelerinde bu güzelliği yaşatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ilimizdeki orman varlığını daha üst noktalara taşımak için çabalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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