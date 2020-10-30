Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş...

30.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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