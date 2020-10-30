Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş...
30.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay