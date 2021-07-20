Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramda bir fiil tüm ekiplerimiz saha da çalışıyor olacaklar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramda bir fiil tüm ekiplerimiz saha da çalışıyor olacaklar" Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramda bir fiil tüm ekiplerimiz saha da çalışıyor olacaklar"

RİZE - Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramında da selin yaralarının sarılması için mesailerinin devam edeceğini dile getirdi.

Rize Merkez Sahil Caminde kılınan bayram namazının ardından açıklama yapan Bakan Kurum 6 vatandaşın hayatını kaybetmesi, 2 kişiden de haber alınamaması nedeniyle hüzünlü bir bayram olduğunu dile getirerek tüm kurumların seferberlik ruhu ile hareket ettiğini, selin yaralarının sarılması için hızla çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Kurum "Rizeliler ile birlikteyiz. Hüzünlüyüz. Rize'de yaşadığımız sel felaketinde 6 kardeşimizi yitirdik. 2 kardeşimizi de arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sel olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri bakanımız, Ulaştırma ve Alt Yapı bakanımız bizlerde Çevre ve Şehircilik bakanlığımız olarak Rizemiz'e hareket ettik. Selin olduğu andan itibaren bir seferberlik anlayışıyla tüm ekiplerimiz, tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile hareket ettiler. Şuan itibariyle tüm yollarımız açık, selin etkilediği bölgelerimizde alt yapı hasarları giderildi. İçme suyu giderilmiş durumda. Yollarımızı açtık ki vatandaşlarım ziyaretlerini gerçekleştirebilsinler" ifadelerini kullandı.

Bayram boyunca tüm ekiplerin selin izlerini silmek için sahada çalışıyor olacağını dile getiren Kurum "İstinat duvarı yapımı, gerek yolların yapımı, kalıcı konutların yapımıyla ilgili adımları da attık. DSİ Genel Müdürlüğümüz dere ıslahlarıyla ilgili çalışmalarını başlattı. Rize genelinde tüm sel bölgelerinde ki alanların hasar tespitleri yapıldı. Bayramdan hemen sonra kalıcı imalatların yapım sürecine gireceğiz. Bayramda bir fiil tüm ekiplerimiz saha da çalışıyor olacaklar. Çalışıyor olacağız ve yaraları sarıyor olacağız" şeklinde konuştu.

'550 konut yapım sürecimizi de başlattık'

Selden etkilenen ve sel riski altında olan binaların yerine yapılacak 550 bina için düğmeye basıldığının altını çizen Bakan Kurum "Hem selden etkilenen, hem de sel riski altında olan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecimizi de başlattık. İnşallah 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Dün Malatya'da, Giresun'da, İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla Rize'de de tüm selden kaynaklı hasarları giderip en kısa zamanda vatandaşlarımız sağlam, güvenli konutlarımıza taşımış olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir