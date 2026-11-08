İzmir'de tarihi eser operasyonu! 525 parça arasında Antik Roma'dan kalma dişçilik aletleri de çıktı

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İZMİR'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ANTİK ROMA'DAN KALMA DİŞÇİLİK ALETLERİ

Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İNCELEME

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı