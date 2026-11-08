İzmir'de tarihi eser operasyonu! 525 parça arasında Antik Roma'dan kalma dişçilik aletleri de çıktı

İzmir'de tarihi eser operasyonu! 525 parça arasında Antik Roma'dan kalma dişçilik aletleri de çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Arkaik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 525 parça eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen 5 figürin de bulunuyor. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli inceleme başlatıldı.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
ANTİK ROMA'DAN KALMA DİŞÇİLİK ALETLERİ
Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi.
ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İNCELEME
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.