Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelanın ardından heyelan olan bölgelerde incelemelerde bulundu

Kurum, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın annesi Sabriye, eşi Hatice Arıcı ve kardeşlerini ziyaret ederek bayramlaştı, ardından arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurum, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın annesi Sabriye, eşi Hatice Arıcı ve kardeşlerini ziyaret ederek bayramlaştı, ardından arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerle kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti.

Kurum, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın annesi Sabriye, eşi Hatice Arıcı ve kardeşlerini ziyaret ederek bayramlaştı, ardından arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, "Seferberlik halindeyiz, inşallah amcamızı bulacağız, siz hiç merak etmeyin. Sonuna kadar burada olacağız. Amacımız en kısa sürede çalışmaları sonuçlandırmak. " dedi.

Hatice Arıcı'nın, "Allah hepsinden razı olsun. Biz bu kadar adamı hiç görmedik, hepsi çalışıyorlar. Güneşin altında bayılanlar oldu. Haklarını bize helal etsinler. " sözleri üzerine Kurum, "Siz hakkınızı helal edin. " ifadesini kullandı.

Daha sonra AFAD koordinasyon sorumlusu ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, AFAD personeli ve gönüllülerle bayramlaştı ve helallik istedi. Bakan Kurum, daha sonra Ballıdere köyünde Osman ve Hayati Karali'yi ziyaret ederek bayramlaştı, heyelanda anneleri Aynur ile kardeşleri Mustafa ve Ayşe Karali'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle Karali ailesine başsağlığı diledi.

Kurum, Karali ailesinin ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, her türlü desteğin sağlanacağını dile getirdi. Daha sonra Asmalıırmak köyüne giden Kurum, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Adem Yanık'ın eşi Havva Yanık ile görüştü. Kurum, Havva Yanık'ın akrabalarının yanında kalması nedeniyle kısa sürede gerekli desteğin sağlanmasını istedi. Kurum, ziyaretlerin ardından Güneysu ilçe merkezinde çalışmaları inceledi. Sel sularından etkilenen Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Kurum, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı. Kurum, sel sularında kaybolan kişinin bulunması amacıyla Salarha Deresi'nde arama çalışması yürüten JAK timleri ile AFAD görevlilerini de ziyaret etti.

Çalışmalara katılan görevlilerin bayramını kutlayan Kurum, "Hakkınızı helal edin. Hepiniz birer kahramansınız. Bir an önce sonuç almak için canla başla çalışıyorsunuz. " diye konuştu.

Kurum, Muradiye beldesinde çöken evde hayatını kaybeden Cemal-Hacer Mert çiftinin çocuklarına da Rize merkezdeki evlerinde ziyarette bulundu.

Çiftin çocuklarına başsağlığı dileyen Kurum, aileye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: Habermetre