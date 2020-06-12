Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içinde bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti
12.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içinde bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Trabzon'da birçok etkinlikte bulunduklarını, çevreye ve doğaya ilişkin projeleri yerinde görüp ilerleme durumlarının tespitlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Barma Yaylası'nın eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran, binlerce yılda oluşmuş torfların bugüne aktarıldığı bölge olduğunu vurgulayan Kurum, birikimi dolayısıyla her türlü bilimsel bilginin alınabileceği çok önemli bir alan olduğuna dikkati çekti.

Kurum, yaylanın barındırdığı turbalık sebebiyle de eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyolojik çeşitlilik bakımından da çok zengin bir alan. Bu turbalık alanları Sayın Cumhurbaşkanımızın kasım ayında almış olduğu kararla koruma altına aldık. Ülkemizdeki tüm korunan alanların miktarını yüzde 10'a çıkardık ve 2023 yılı hedefimiz de 780 bin kilometrekarelik yüz ölçümümüzün yüzde 17'sini korunan alan ilanı gerçekleştirmek. Bu çerçevede Barma Yaylamızdaki turbalık alanımızı da koruma alanı sınırları içine almış olduk. Bu çerçevede 332 bin metrekarelik alanı kesin korunacak hassas alan ilanını gerçekleştirdik. Yine 10 milyon 200 bin metrekarelik kısmı da nitelikli doğal koruma alanı inanını yaptık."

Kesin korunacak alan içinde hiçbir yapıya veya yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "Burayı gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz bir hale getirdik. Görmüş olduğumuz bu alanı tamamen koruma altına alarak ve içinde hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyecek şekliyle gelen vatandaşlarımızın, bilimsel amaçlı hocalarımızın, öğrencilerimizin bu ekosistemden faydalanacağı, bilgi alacağı ve bu çerçevede gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir proje gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, proje kapsamında bölgede sadece bilim merkezi, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onun dışında kesin korunacak alanda, bu yeşil görünün turbalık alanda hiçbir şekilde yapılaşmanın olmadığı Barma Yaylamızı bu noktada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım çerçevesinde projenin geliştirildiği önemli bir doğa eserimizi korumuş ve gelecek nesillere aktarmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla bu projeyi Bakanlığımız Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapımını gerçekleştireceğiz ve Trabzonlu vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'mize bu alanı koruyarak kazandırmış olacağız."

Bakan Kurum, ildeki programı kapsamında ayrıca Araklı ilçesinde Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı ile geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için inşasına başlanan 280 konutluk projeyi inceledi.

Kurum, bu ay sonuna kadar kura çekimleri yapılarak hak sahiplerinin belirleneceği ve yapımı Temmuz 2021'de tamamlanması planlanan konutların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra Of ilçe merkezinde Sanayi Caddesi'nde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İrem Derici Rafet El Roman
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Maçka Parkı
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 21:32:04. #1.15#
title