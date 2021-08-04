Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da selin verdiği zararları yerinde görerek tespitler yaptıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da selin verdiği zararları yerinde görerek tespitler yaptıklarını söyledi.

Suver, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile selden etkilenen Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

İstasyon, Yarımağıl, Boğazkesen, Hacıkışlak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Suver, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik'ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Van'da 3 günden bu yana incelemelerde bulunduklarını, vatandaşları ziyaret ettiklerini aktaran Suver, şöyle konuştu:

"Tespitlerde genelde aynı şikayetler var. Maalesef su yataklarımız ya doludur ya da doldurulmuştur. Menfezler, yeterince bakımı yapılmamıştır, yeterince büyüklükte değildir. Hasar gören köy evlerimiz var, onların tespitleri ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Halkımızla bir arada bulunarak, zararları yerinde görerek tespitlerimizi yaptık. Bu zararları en kısa zamanda yerine getireceğiz.

Bundan sonra böyle felaketlerin olmamasını diliyoruz. Sel afetinin en başından bizi buraya gönderen Sayın Cumhurbaşkanımızın yöre halkına olan selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız uğranılan zararların giderilmesi konusunun takibindedir. Geçmişte nasıl söz verdiyse, verdiği sözleri nasıl yerine getirdiyse bugün de uğranılan zararların giderilmesi konusunda talimatları var. Bunlar yerine getirilecektir. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Diğer zararlar zaten karşılanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan