Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Kurum, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakan Murat Kurum, "haber" kategorisinde tercihini Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın, yağış ve rüzgar nedeniyle Caddebostan Sahili'nde etkili olduğu anları objektifine yansıtan Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanseri ile mücadele eden kadınlarla dalış fotoğrafını çeken Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı kareyi seçen Kurum, "yaşam" kategorisinde ise oyunu Çamlıca Camisi, hilal ve Galata Kulesi'nin İsa Terli'nin kadrajına girdiği "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title