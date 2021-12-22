Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Kurum, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakan Murat Kurum, "haber" kategorisinde tercihini Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın, yağış ve rüzgar nedeniyle Caddebostan Sahili'nde etkili olduğu anları objektifine yansıtan Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanseri ile mücadele eden kadınlarla dalış fotoğrafını çeken Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı kareyi seçen Kurum, "yaşam" kategorisinde ise oyunu Çamlıca Camisi, hilal ve Galata Kulesi'nin İsa Terli'nin kadrajına girdiği "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa verdi.