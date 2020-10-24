Çevre müfettişleri doğa etkinliğinde buluştu
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Çevre müfettişleri doğa etkinliğinde buluştu

24.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:14
Çevre müfettişleri doğa etkinliğinde buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, çevre müfettişleri, Başkentte düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, çevre müfettişleri, Başkentte düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için başlattığı "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında, Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor Doğa Etkinliği"ne 5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi ve aileleri katıldı.

Program kapsamında çevre müfettişleri, uçurtma uçurma, bisiklet sürme, kukla gösterisi, ip çekme oyunu, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinliklere eşlik etti.

Bakanlık tarafından etkinliğe gelen çevre müfettişlerine, çevre müfettişi yeleği ve şapkası verildi.

Çevre müfettişleri doğayı öğreniyor

Ocak 2020'de hayata geçirilen projeye başvuran çocukların, çevre müfettişi olmak için bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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