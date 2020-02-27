"Cevizin Kabuğunu Kırmak" konulu konferans düzenledi

27.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:22

Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi tarafından "Cevizin Kabuğunu Kırmak" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç de katıldı.



Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube tarafından, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cevizin Kabuğunu Kırmak" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, burada yaptığı açıklamada, "Zamanı kontrol edemediğimizde her şey boşa gidebilir ve problemlere karşı yabancılaşırız" dedi.



Konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi.Yaptıkları faaliyetlerin önemine de değinen Söylemez, Eğitim-Bir-Sen olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.



Söylemez'in ardından konuşan Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç,, İbn-i Sina'nın bir sözünü hatırlatarak, "Ceviz kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler tamamını kabuk zannederler. Halbuki cevizin kabuğunun içinde son derece yararlı yiyecek var. İnsan, görünen ve görünmeyen yanıyla kainatın en değerli varlığıdır" ifadelerini kullandı.



Başarı yolculuğunda tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Nurullah Genç, "Öncelikli olarak bir ideal belirleyin ve amacınız olsun. İdealiniz uğruna çok çalışmalısınız ve bedel ödemelisiniz. Yeteneklerinizi tanıyın ve onlara uygun olmayan işlere yönelmeyin. Kararlı olmalısınız, kararsız insan başarılı olamaz. Mutlaka başkalarının aklından yararlanmalı ve istişare etmelisiniz. Öncelikli olarak ben kimim? Nereden geliyorum? İyi ve kötü taraflarım nelerdir diyerek kendimize bakmalıyız. Aristo, 'Kendini yöneten dünyayı yönetir' diyor. Kendini yönetmek dünyanın en zor işidir. Başarıda, öz disiplin, öz kontrol, nefsin, egonun ve zamanın kontrolü çok önemlidir. Zamanı kontrol edemediğimizde her şey boşa gidebilir ve problemlere karşı yabancılaşırız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA