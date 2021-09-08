Ceviz Oynamaya Mı Geldin? oyuncuları! Oğulcan Gezgin kimdir?

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CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN? KONUSU

Cemil yaşı küçük olmasına rağmen nüfus kâğıdına geç yazılmıştır. Ergenlik çağına geldiğinde kendisinden yaşça büyük olan Gülsüm ile evlendirilir. Fakat evliliğin ne olduğunu bilmeyen Cemil sokaktaki arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam eder. Eşiyle ilgilenmeyen delikanlının en sevdiği oyun ise ceviz oyunudur. Öte yandan Cemil'in ailesi ise Gülsüm gelinden bir torun beklemektedir. Gülsüm ise ne eşine, ne kendi ailesine, ne de Cemil'in ailesine bir şey diyememektedir. Gülsüm sırrını saklamaya devem ederken bu durumun farkında olan köyün delikanlılarından Hüseyin, Gülsüm'ü sıkıştırmaktadır. Günler böyle geçerken nüfus kağıdına yaşı büyük yazılan Cemil askere alınır. Cemil'in askere gidişiyle iyice yalnız kalan Gülsüm, sıkıntılı günler geçirmektedir. Askerliğini bitiren Cemil nihayet köye döner. Ancak, Cemil artık eski Cemil değildir. Bu arada onu köyde bir sürü sorun beklemektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN? NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2007 yapımı filmin yönetmeni ise Murat Düzgünoğlu'dur.

Senaryo: Hayriye Ersöz

Yapım: Tor Yapım/ 2007

CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ceviz Oynamaya mı Geldin filminin çekimleri için Zonguldak'ta set kuruldu. Film, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı olan, eski ismi Sineker olan Çiçekli Köyü'nde çekildi.

CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN? OYUNCULARI

Oyuncular: Zilan Odabaşı, Oğuzcan Gezgin, Sait Genay, Tümay Torun, Asuman Özince, Nihat Oktay

CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN CEMİL KİM?

Ceviz Oynamaya mı Geldin filminde Cemil karakterini Oğulcan Gezgin canlandırdı. Oğulcan Gezgin, daha önce Hacı, Anne ya da Leyla, Eksi 18, Gelinin Binbaşıya Ağıdı, Dede Korkut Hikayeleri ve Çeşme isimli yapımlarda rol almıştı.