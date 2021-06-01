Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi
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Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmazer - Haberler | Yerel

Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi Sivas'ta etkili olan dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Aşağıekecik köyünde öğle saatlerinde birden bastıran dolu günlük yaşantıyı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede köyü beyaza bürüdü. Ekinler hasar gördü. Havanın sıcak olması nedeniyle hızlı bir şekilde erimeye başlayan dolu taneleri sele neden oldu. Kısa sürede yaşanıp biten, dolunun neden olduğu olumsuzluklar cep telefonu ile kaydedildi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekinlere zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmazer

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