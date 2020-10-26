Çevirgel Duası nedir? Çevirgel duası nasıl yapılır? Çevirgel duası okunuşu?

Çevirgel duası oldukça sıklıkla duyduğumuz bir dua çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Yüzyıllardır hem kadınların hem de erkeklerin oldukça sıklıkla başvurduğu bir dua olan Çevirgel Duası nedir? Çevirgel duası nasıl yapılır? Çevirgel duası okunuşu?

Çevirgel duası başta garipsense de ve ilginç bulunsa da daha sonra sıklıkla denenen bire dua çeşidi olarak görülüyor. Peki, Çevirgel duası nedir? Çevirgel duası nasıl yapılır? Çevirgel duası okunuşu?

ÇEVİRGEL DUASI NEDİR?

Çevirgel duası, bir niyet, hacet duasıdır. Her türlü çabayı göstermesine rağmen, eşi, nişanlısı veya sevgilisi tarafından terk edilen kişilerin başvurduğu bir duadır. Bu duayı hem kadın hem de erkek okuyabilir. Bu dua en tesirli geri getirme dualarından biri olarak kabul edilir. Ayrılan nişanlı, sevgili, boşanan eş, kaybolan eşya veya evladı geri getirmek mümkündür.

Çevirgil duasının geçmişi 14. yüzyıla dayanır. Eski kaynaklara göre adı "Çevirgil duası" olarak geçiyor. Duanın içinde ayet ve esmalar ve Türkçe dualar bulunuyor. Türkçe kısımlar zamanla sadeleştirilmiştir.

Çevirgel duası, farklı kaynaklarda farklı şekilde bulunuyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar, hoca, medyum ve alim sıfatıyla Çevirgel duası adı altında birçok dua yazılmıştır. Duanızın kabul olabilmesi, salih amelle, tevekkülle ve iyi niyetle dua etmelisiniz. Çevirgel duasında ayetler, esmalar geçtiği için duanızın kabul olma ihtimali yüksektir.

ÇEVİRGEL DUASI NASIL OKUNUR?

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke 'ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı'meti rabbike fehaddis. (Duha Suresi)

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Furkan'ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem'in, Nuh'un, Yusuf'un, Musa'nın, Harun'un, İsa'nın, şanı yüce Muhammed Mustafa'nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Bismillahirrahmanirrahim.

El hamdü lillahi rabbil alemin.

Er rahmanir rahıym.

Maliki yevmid din.

İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn.

İhdinas sıratal müstekıym.

Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)