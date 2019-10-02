Çetin kışta evleri ısıtmak için yoğun mesai yapıyorlar - KARS

02.10.2019 10:39

Kış mevsiminde dondurucu soğukların hakim olduğu Kars'ta, soba üreticileri hem gelir sağlamak hem de vatandaşların sıcak bir kış geçirmesi için yoğun mesai yapıyor.

Kars Organize Sanayi Bölgesi'ndeki soba üreticileri, kış mevsimi öncesi vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirmek için hummalı çalışma yürütüyor.

Doğal gazın bulunmadığı kırsal kesimlerdeki insanların kış mevsiminde evlerini ısıtmak için kullandığı sobaları yarım asırdır dede mesleği olarak yapan Kılıç kardeşler, sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarılarına kadar soba imal ediyor.

Kılıç kardeşler, büyük emeklerle günde ürettikleri 50-70 civarında sobayı, büyüklüğüne göre fiyatlandırarak, müşterilerine satıyor.

"Sobaları, Kars'ın kış şartlarına göre üretiyoruz"

Soba ustası Medet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğin dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine geçtiğini söyledi.

Kış ayının yaklaşmasıyla sobaya olan talebin arttığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Sobaları, Kars'ın kış şartlarına göre üretiyoruz. Soğuk bir iklime sahip olduğu için kışı çok sert geçiriyoruz. Kış yaklaşıyor, soba imalatlarını hızlandırmaya başladık, günlük imalatımız 50-70 arasında 10 gün sonra sobaya talep daha fazla artacak. Yaz mevsimden mesaimiz normaldi şimdi kış mevsimi yaklaştığı için gece yarılarına kadar çalışıyoruz."

"Yılda 3 bin soba üretiyoruz"

Soba ustası kardeşlerden Muhammet Kılıç da Türkiye'de soğuk havanın en çok hissedildiği Kars'ta vatandaşların talepleri doğrultusunda üretim yaptıklarını anlattı.

Kars'ta havalar erken soğuduğu için vatandaşların sobalarını sonbaharda kurmaya başladığını anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kış yaklaştığı için geceleri de mesai yapıyoruz. Sabah 08.00'de başlayıp gece yarılarına kadar mesaimiz sürüyor. Kars'ta bir ay sonra kış, onun için kış hazırlıklarının en temeli olan soba imalatlarına başladık. 6 ay soba imalatımız var, diğer 6 ayda başka imalatlarla uğraşıyoruz. Senede 3 bin soba üretiyoruz."

Kaynak: AA