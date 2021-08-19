28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti

MUĞLA - 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Bodrum'daki evinden korumaları ile birlikte çıkıp giden Çetin Doğan'ın teslim olmaya gittiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti.

Uzun süredir görülmeyen eski Paşa Çetin doğan bugün öğlen saatlerindeBodrum'daki evinden çıkarken görüntülendi. Çok sayıda korumasının eşliğinde evden çıkan Çetin Doğan, başında şapka ve gözünde siyah gözlükle evden çıktığı görüldü. Korumalarının yoğun güvenlik önlemi aldığı görülen Çetin doğan 35 plakalı bir otomobilin makam koltuğuna binerek evden uzaklaştı. Çetin Doğan'a korumalarının bulunduğu bir aracın da eşlik ettiği görüldü.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyalarının incelenmesinin ardından infaz savcılığı sanıklar hakkında yakalamama çıkarılan 14 kişiden biri olan Çetin Doğan'ın evinden çıkarak teslim olmaya gittiği belirtildi.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan teslim olmaya böyle gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:14:30. #1.16#

title