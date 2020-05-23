Çetin Ceviz oyuncuları kim? Çetin Ceviz filmi konusu ve fragmanı Çetin Ceviz filmi; Hatice adındaki genç bir kadının, köy yerinde uğursuz kabul edilerek dışlanması ile yeni hayatının ve gerçek aşkının ilk adımlarını anlatıyor. Fırat Tanış, Ayça Erturan'ın başrolde olduğu Çetin Ceviz filmi oyuncuları kim?

Yerli komedi filmi Çetin Ceviz, 2016 yılında vizyona girdi. Hemen ardından Çetin Ceviz 2 devam filmiyle beyazperdedeki macerasını sürdürdü. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı, yapımcılığını Ayşe Durmaz ve senaristliğini deÖmer Faruk Yardımcı ile Ayşe İşıkmen yürütüyor.

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

ÇETİN CEVİZ OYUNCULARI

Hayatının aşkını bulma konusunda her daim umutlu olan Hatice, yaşadığı köyde, uğursuz olarak nitelendirilir. Böylece günlük hayatında da mutsuz olan kadın, çareyi şehre taşınmakta bulur. Yolculuğu ile birlikte başlayan macerada Hatice büyük sürprizlerle karşılaşır. İşte, Çetin Ceviz filminin başarılı oyuncu kadrosu: Fırat Tanış, Ayça Erturan, Gökce Yanardağ, Mahir İpek, Cihan Ercan, Yüksel Ünal, İnan Ulaş Torun, İbrahim Selim, Perihan Ünlücan, Beste Kana, Ozan Uygun.

ÇETİN CEVİZ FİLMİ KONUSU

Hatice, çevresi tarafından uğursuz olarak nitelendirilmiş ve her ortamdan bu nedenle dışlanan genç bir kadındır. Aradığı aşkı ve huzuru yaşadığı köyde bulamayan Hatice, şehre göç etmeye karar verir. Böylelikle hem çevre baskısından kurtulacak hem de talihsizliğini kırmış olacaktır. Hatice, üç kişilik zengin ve mutlubir ailenin yanında çalışmaya başlar. Sonunda aradığı mutluluğu ve huzuru bulduğunu düşünen genç kadın tanık olduğu olayların ardından hiçbir şeyin o kadar da mükemmel olmadığının farkına varır. Yaşanan olaylar karşısında şaşkına dönen Hatice, olan biteni uğursuzluğuna yorsa da hayatının aşkını bulmayı da göz ardı etmez.