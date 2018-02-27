Cesur Pozlarıyla Olay Yaratan Manken Emily Ratajkowski Evlendi

Sebastian Bear McClard'la evlenen Ratajkowski, erkek hayranlarını üzecek haberi Instagram hesabından duyurdu.

EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan ABD'nin Kaliforniya Eyaletine yerleşen manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, evlendiğini açıkladı.

İKİ HAFTA ÖNCE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Instagram hesabından eşi Sebastian'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ratajkowski, yanına da "Gizlice evlendim" mesajını yazdı. Emily Ratajkowski, ilk kez iki hafta önce Sebastian Bear McClard'la görülmüştü.

İşte ünlü mankenin o paylaşımları;