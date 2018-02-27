Cesur Pozlarıyla Olay Yaratan Manken Emily Ratajkowski Evlendi
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Londra doğumlu manken ve oyuncu Emily Ratajkowski hesabından yaptığı son paylaşımla evlendiğini ilan etti.
Sebastian Bear McClard'la evlenen Ratajkowski, erkek hayranlarını üzecek haberi Instagram hesabından duyurdu.
EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI
5 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan ABD'nin Kaliforniya Eyaletine yerleşen manken ve oyuncu Emily Ratajkowski, evlendiğini açıkladı.
İKİ HAFTA ÖNCE GÖRÜLMÜŞLERDİ
Instagram hesabından eşi Sebastian'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ratajkowski, yanına da "Gizlice evlendim" mesajını yazdı. Emily Ratajkowski, ilk kez iki hafta önce Sebastian Bear McClard'la görülmüştü.
İşte ünlü mankenin o paylaşımları;
YORUMLAR (18)
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yuzde yuz zengindir yoksa evlenmezdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tühh lanet olsun beCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Evet kahroldum kara haber bu..:) soytarıların haber anlayışı bu kadar olur...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nevet. . . iste simdi kahroldum nolamaz yapmayacaktin bunuuuu. . . . lan oglum kim bu kari ilk defa duydum. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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şu kadının varlığından bugüne kadar haberim yoktu, o yüzden umrumda değil , ben hala Eva Mendes''in ayrılmasını bekliyorum :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır