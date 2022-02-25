ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Tarımla turizmi muhakkak buluşturmalıyız"

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tarımın ve yöresel tarım ürünlerinin turizm kadar önemli olduğunu belirterek, "Tarımla turizmi muhakkak buluşturmamız gerekir. Çeşme'nin tarım ürünleri çok özel ve çok değerli. Çeşme'de tarım, turizm kadar önemli" dedi.

Çeşme'nin değerlerini, güzelliklerini tanıtmak için Çeşme'nin farklı bölgelerine gittiklerini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Ovacık bölgesinde temaslarda bulundu. "Ovacık deyince aklımıza tarım geliyor" diyen Demir, "Ovacık ovasına bakınca enginarları tarlaları görüyoruz; ayrıca bulunduğumuz arazide de çok miktarda Çeşme limonu olduğunu görüyoruz. Limon, birçok alanda kullanılıyor. Özellikle yaşadığımız pandemi döneminde çok önem kazandı. Ayrıca coğrafi işaret de alan Çeşme Kavunu, Çeşme'nin verimli topraklarında bol miktarda yetişiyor" diye konuştu.

Tarımın, turizm kadar önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Çeşme'de yaşıyoruz ve turizmciyiz; ancak turizmin yalnızca otel, güneş, kum, deniz olmadığını, yalnızca Alaçatı sokakları olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Tarımla turizmi muhakkak buluşturmamız gerekir. O amaçla ÇEŞTOB olarak yollara koyulduk ve 100 dönüm arazi içerisindeki enginarı, Çeşme kavunu, çok miktarda Çeşme limonu, karakılçık buğdayı ve çeşitli sebzelerin de üretildiği, ayrıca küçük bir bağ evinin oturulup, yemek yenilebileceği bir şekle dönüştürüldüğü Ova Sofra'dayız. Burasının, tarımla turizmin buluştuğu, örnek bir işletme. Bu tür işletmelerin çoğalmasını diliyoruz" diye kaydetti.

"Tarımla turizmi buluşturmanın yollarını aramalıyız"

Ovacık'ta çok miktarda tarım arazisi olduğunu vurgulayan Demir, "Burasını turizmle buluşturmanın yollarını aramalıyız. Örneğin; buradaki bağ evi, yemek evine dönüştürülmüş. Bu tür girişimler çoğalsa, hobi bahçesi gibi insanlar gelip tarlalardan ürün satın alsa, hatta kendi elleriyle toplasa, yemek evinde yerel lezzetleri tatsalar, tarımla turizmi bu kanalla buluştursak almaz mı? Bu şekilde üretici de para kazanır. Ürettiğini tarlasında tüketici ile buluşturmuş olur" şeklinde konuştu.

"Siz üretin, biz otelciler alalım"

"Siz üretin, biz otelciler alalım" önerisinde bulunan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Biz, otellere üreticilerimizi tanıtalım. Otellerin yerli üreticiden ürün almasını sağlayalım. Çeşmeli üreticinin diktiği, ürettiği ürünleri alalım. Yöreselliği dünya benimsemeye başladı. ÇEŞTOB olarak biz aracı olalım. Daha kış aylarından yazlık sebze ihtiyacımız için siz üreticilerle bağlantı kuralım. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Çeşme'nin tarım ürünleri çok özel ve çok değerli. Çeşme'de tarım, turizm kadar önemli Üretimiyle, kooperatifi ile, işlemesiyle, pazarlamasıyla bir öne çıksak, turizmden elde edilen gelir kadar tarımdan da gelir elde edilebilir. Bunun için uğraş vermemiz gerekir. Bu değerleri, güzellikleri, lezzetleri her şekilde öne çıkarmamız gerekir" diye konuştu. - İZMİR