Çeşme'de gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili 2 tutuklama
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Çeşme'de gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili 2 tutuklama

Çeşme'de gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde, darp edilen kadını kurtarmak isteyen Alpay Kalyon'un gece kulübü önünde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, soruşturma kapsamında 5 kişi serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, darp edilen kadını kurtarmak isteyen Alpay Kalyon'un gece kulübü önünde bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, soruşturma kapsamında 5 kişi serbest bırakıldı.

Çeşme ilçesi Alaçatı'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada, bir kadının darp edildiğini gören ve müdahale eden Alpay Kalyon (33) eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, dün Çeşme Adliyesine sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Cinayet zanlısı vale ve yanında kavga eden zanlı tutuklandı

Aralarında cinayet zanlısı vale Faruk B.'nin de bulunduğu 3 kişi ise sorgularının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. İşletme çalışanlarından H.N. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Faruk B. ve Maşallah T. mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Faruk B., kasten öldürme, kasten yaralama suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, kasten yaralama suçlamasıyla ile mahkemeye sevk edilen Maşallah T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Çeşme'de gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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