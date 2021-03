Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 100 konut ve havuzlu sosyal tesisten oluşan 'Altın Çeşme Tatil Köyü', iddiaya göre elektrik, su ve diğer yasal giderlerin ödenmemesi nedeniyle icralık olması üzerine 21 yıldır atıl durumda kaldı.

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde bulunan ve 2000 yılında hizmete açılan 100 devre mülk konut ve havuzlu sosyal tesisten oluşan Altın Çeşme Tatil Köyü, iddiaya göre açıldıktan birkaç yıl sonra su, elektrik ve yasal giderlerinin ödenmemesi nedeniyle icralık oldu. Yıllar içerisinde borçları katlanan tatil köyü, zaman içerisinde kullanılamaz duruma gelerek, mevçuk eşyalar da talan edildi. 21 yıldan beri atıl durumda kalan tatil köyünün, devre mülk konutlarının her biri ise metruk bir bina haline dönüştü.

Yakındaki bir sitede yaşayan Birsen Pehlivan, metruk hale dönüşen tatil köyünü gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi. Pehlivan, "Tatil köyünün sahibini hiç tanımıyoruz. Sahibinin elektrik ve su borçlarını ödeyemediğini ve buranın icralık olduğunu sonrasında da kullanılamaz hale geldiğini duyduk" dedi. Pehlivan, şöyle devam etti: 'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YOK OLUYOR'"Tatil köyünün bulunduğu yer çok güzel. Her evden deniz görünüyor. O kadar güzel başka bir yer yok. Çok üzülüyoruz. Üzülmemek elde değil. Burada çok güzel eğlenceler oluyordu. Kimse gelmeyince, harabe bir yer haline geldi. Neden borçlar ödenmedi? Bizler de bilmiyoruz. Bu viran hali iç acıtıyor. Sabahları buraya yürüyüş yapmaya geliyoruz. Dün merdivenlerin en yukarısına kadar çıktım, tek tek evleri gezdim. İçerisi perişan durumda. Hiçbir şey bırakmamışlar. Dolaplar kırılmış, ranzalar kırılmış, içleri talan edilmiş. Her şey sökülmüş. Burada yaşayanları hiç tanımadık ama çok üzgünüz. Burası yerli bir sermaye. Gözümüzün önünde yok oluyor. Birisi buraya bir el atsa da güzelleşse. Çok daha güzel olur. Her gün burayı görüp, üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz. Bir ara Suriyeli göçmenlerin burada kaldığını gördük, onları da şikayet ettiler. Sonra gelip çıkardılar. İşte böyle bomboş kaldı. 2 senedir kimse gelmiyor."'TEKRAR BÖLGEYE KAZANDIRILSIN'

Tatil köyünün tekrar tatilcilerin hizmetine kazandırılması gerektiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Safiye Ellikçi ise "Benim bildiğim 15 yıl önce, insanlar, buraya devre mülk tatili için geliyorlardı. Ödenmeyen elektrik, ruhsat ve su borçları varmış, bu borçlardan dolayı icralık olmuş. İcralık olduktan sonra tatil kötü kullanılamaz hale gelmiş. Zamanla boşaldı ve buraya gelen olmadı. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Keşke değerlendirilse. Biz de çok üzülüyoruz. Eskiden çok hareketliydi, insanların gelip, kaldığı eğlendiği bir yerdi. Tekrar insanlara kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

