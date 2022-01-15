Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle açıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

Ekipler, Alaçatı Mahallesi açıklarında bir teknede bulunan 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişiyi yakaladı.

Bulundukları tekneyle Çeşme İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.