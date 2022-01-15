Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde 179 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle açıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

Ekipler, Alaçatı Mahallesi açıklarında bir teknede bulunan 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişiyi yakaladı.

Bulundukları tekneyle Çeşme İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 179 düzensiz göçmen yakalandı.

title