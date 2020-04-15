Çeşme Belediyesi'nden "Tekrar buluşacağız" temalı "Evde kal Türkiye" videosu Çeşme Belediyesi, ilçenin güzelliklerinin yer aldığı bir video hazırlayarak Türkiye'deki koronavirüs salgını geçtikten sonra tekrar buluşma ümidiyle "Evde kal Türkiye" mesajı yayınladı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle adeta hayat durdu. Bahar mevsiminin başlamasıyla binlerce kişi Ege ve Akdeniz'in gözde tatil beldelerine gitmek yerine evlerinde vakit geçiriyor.

Çeşme Belediyesi de hem ilçedeki güzelliklerin anlatıldığı hem de koronavirüsle ilgili mesaj verildiği bir video hazırladı.

"ÇEŞME HEP BURADA"

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın seslendirdiği videoda ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri anlatılırken "Çeşme hep burada sizi bekliyor. Buluşuncaya kadar evde kal Türkiye" sözleriyle video noktalanıyor.