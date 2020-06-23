Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
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Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü'ne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
23.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:13

Çukurova ilçesindeki Çatalan Batı Köprüsü üzerinde18 Haziran Perşembe günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, köprü korkuluklarının arkasına geçen Alaattin Seyhan, bileklerini keserek, içerisine ağırlık koyduğu sırt çantasıyla Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Seyhan, suda kayboldu.

GENCİN CANSIZ BEDENİ 5 GÜN SONRA BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. 5 gündür süren arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu.

Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

KIZ KARDEŞİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Alaattin Seyhan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Gencin kız kardeşi Zeynep Seyhan, halası Selimiye Seyhan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Zeynep Seyhan'ın, "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Alaattin Seyhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Kaynak: İHA

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