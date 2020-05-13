Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Rotary Kulüp destekleriyle Sahra Bilgisayarlı Tomografi Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet verecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı
13.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:59

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Rotary Kulüp destekleriyle Sahra Bilgisayarlı Tomografi Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet verecek. Acil Tıp Servisi yanına kurulan Sahra BT bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Sahra BT bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Acil Tıp Servisi yanında kullanıma açılan Sahra BT'nin açılış törenine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Faküktesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, Rotary 2420 Bölge Guvernörü Federasyon Başkanı Nezih Bayındır ve sağlık görevlileri katıldı.

Prefabrik sahra BT, istenildiği yere taşınabilme özelliğine sahip olup, deprem, afet ve salgın hastalık dönemlerinde taşınabilirlik özelliği ile aktif olarak kullanılması planlanıyor. Acil Tıp Servisi yanında kullanıma açılan Sahra BT ile hastalar doğrudan acile başvuracak ve gerektiği takdirde çok mesafe kat etmeden hızlıca tomografi çektirebilecek.

Covid19 Pandemisi sürecinde aktif olarak kullanılacak

Korona virüs insanları etkileyen 7. Türü olan COVID-19, özellikle akciğer tutulumu göstermekte ve oluşturduğu pnömoni bulgularıyla Toraks Bilgisayarlı Tomografi incelemeleri ile görüntülenebilmektedir. RT-PCR testleri kesin tanı kriteri olmakla birlikte test sonuç süresi sıklıkla en az 6 saat, bazı hastalarda ise 1 günü aşabilmektedir. Bu süreçte hastalar tipik Toraks bilgisayarlı tomoğrafi bulguları ile tanınabilmekte ve hastaların erken izolasyonu ve erken tedavisi sağlanabilmektedir. Özellikle vaka ve başvuru yoğunluğunun yüksek olduğu hastanelerde tomografik inceleme sonuçlarının değerlendirilerek acil hekimine dönüş yapılması 2 saate kadar uzayabilmektedir. Ayrıca iş yoğunluğu ve insani faktörler nedeni ile bu süreçte aksamalar olmakta ve buna bağlı olarak hastaların izolasyonu ile tedavisinde gecikmeler yaşanabilmekte. Genetik ve bölgesel dağılım faktörleri hastalığın toplum sağlığı açısından kontrolünde de Sahra BT önemli rol oynayacak.

Erken tedavi sağlanması amaçlanıyor

Belirtilen nedenlere dayanarak tomografik tanıyı çekimin sonrasında verinin sisteme düşmesini takip eden dakikalar içinde tanıya yönlendirme sağlayan yapay zeka sistemleri üzerine kurulu sağlık politikaları gündeme gelmiştir. Bu sayede hastalığın Türkiye üzerindeki genetik ve dağılımsal faktörleri atlanmadan; RT-PCR testlerinin sonuçlarını bekleyerek zaman kaybetmeden hızlı hasta izolasyonu, BT odalarının daha özenli temizliği ve hastaların erken tedavisinin sağlanması amaçlanmaktadır.

"Cerrahpaşa bu savaşta en önde rol alıyor"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, "Bildiğiniz gibi hem ülkemiz hem dünya iki aydır pandemi ile mücadele ediyor. Görünmez bir düşmana karşı savaş veriliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de bu savaşta en önde rol alan kurumlardan bir tanesi. Bu savaşın verilmesi için de bu savaşçıların bir silaha ihtiyacı var. Bunlar da bu savaştaki silahlarımız. Cerrahpaşa dün olduğu gibi bugün de toplumu ilgilendiren bütün sağlıkla ilgili mücadelede her zaman ön planda olmuştur. Olmaya da devam edecektir. 1893 yılında ülkemizdeki kolera salgınında, 1912 yılındaki çok daha büyük olan kolera salgınlarında Cerrahpaşa Hastanesi İstanbul'a bu salgınlarda çok büyük hizmetler vererek adını da belki ilk kez o salgınlarda duyurduğu gibi bu pandemi ile mücadelede de hem ülkemizde hem yurtdışında uluslararası arenada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi güzel bir imtihan vermiştir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bildiğiniz gibi bu pandemi süresince son derece aktif, organize ve öncü pozisyonunu korumuş bunu da tüm dünyaya göstermiştir. Bu noktada devletimizin, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu tüm destekler ayrıca bağışçılarımızın vermiş olduğu tüm destekler bizim bu mücadelemizde ekstradan bize destek sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Tören sonrası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ve sağlık çalışanları ile birlikte Sahra BT'yi gezerek bilgi aldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sahra Bilgisayarlı Tomografi açıldı

Kaynak: İHA

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