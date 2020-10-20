Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var

20.10.2020 22:18 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:33

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış olduğunu belirterek, "Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak!" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gönen, paylaşımında, "Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Ekim tarihli koronavirüs verilerine göre; hasta sayısı 1894 artarak 351 bin 413 oldu. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 445'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1512 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)
İstanbul Tıp Fakültesi'nden online gözlüklerle uygulamalı eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi'nden online gözlüklerle uygulamalı eğitim
Son dakika! Vakıf üniversitelerine, tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi
Son dakika! Vakıf üniversitelerine, tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi
Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: BEN DE ÜRKMEYE BAŞLADIM LOO, NE İDECUK HAAA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Didem Soydan İbrahim Selim
Spor Babel Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Galatasaray Sosyal Medya Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 23:12:06. #1.15#
title