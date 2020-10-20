Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış olduğunu belirterek, "Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak!" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gönen, paylaşımında, "Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Ekim tarihli koronavirüs verilerine göre; hasta sayısı 1894 artarak 351 bin 413 oldu. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 445'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1512 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939'a yükseldi.