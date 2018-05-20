Çerkezler, Sürgün ve Soykırımın Yıl Dönümünü Dualarla Andı

SİVAS'ta yaşayan Çerkez kökenliler, Çarlık Rusyası'nın uyguladığı Çerkez soykırımı ve sürgünde hayatını kaybedenleri 154'üncü yılında basın açıklaması yaparak dualarla andı.

?Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'na toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, '21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız', 'Çerkez sürgünü ve soykırımında ölenleri rahmetle anıyoruz' yazılı pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, "Bundan 154 yıl önce Çerkezlerin etnik soykırıma tabi tutulduğu kara bir gündür. Bizler bu soykırımdan sağ kurtulan atalarımızın evlatları olarak bugün şehitlerimizi ve türlü acılara maruz kalan atalarımızı anmak için toplandık. Değerli Atalarımız. Sizleri rahmet ve minnetle anıyor, akıttığınız kanın, katlandığınız fedakarlıkların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Büyük toplumsal olaylar, tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Biz Çerkezler son yıllarda, gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada yaşanan şiddet olaylarına duyarsız kalmıyor, zulüm nereden gelirse gelsin, şiddetle protesto ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Sivas