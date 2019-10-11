Çerkezköy TSO'dan öğrencilere kaban yardımı

11.10.2019 16:45

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), her yıl düzenli şekilde gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında eğitim ve öğretim hayatına desteğini sürdürüyor.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için görev sınırları içerisindeki Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde eğitim gören öğrencilere kaban yardımı gerçekleştirdi. Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Narçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e öğrencilere ulaştırılmak üzere kabanları teslim etti. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çetin ve Mustafa Ogün Asıl, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz'ı, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl ve Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün de Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak'ı ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık kabanlarını teslim etti.



"Eğitime desteğimiz sürecek"



Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerimize destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisemizi bölgemize kazandırdık. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisemizin de geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirerek eğitime olan katkımızı büyük bir gururla devam ettiriyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüklerimize teslim edilen kabanlarımızın alınmasında katkısı büyük olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına ve birlikte çalıştığımız kurumlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA