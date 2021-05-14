Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı
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Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı

Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 157. yıl dönümü nedeniyle Çerkes Forumu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 157. yıl dönümü nedeniyle Çerkes Forumu tarafından basın açıklaması yapıldı. Çerkes Forumu Başkanı Akgül açıklamasında "Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 157. yıl dönümü nedeniyle Çerkes Forumu tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, "21 Mayıs 1864, Çarlık Rusyası'nın politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus-Kafkas Savaşlarının bittiği tarihtir. 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının, Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür. 157 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkesler, kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıyadır" dedi.

Rusya'nın son yıllarda merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiğini belirten Akgül, "Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır" diye konuştu.

Akgün açıklamasında, "Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz: Çerkes soykırımı ve sürgünü tanınmalı, tarihsel haksızlıklar giderilmeli, adalet sağlanmalıdır. Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı
Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı
Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı'nı kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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