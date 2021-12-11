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Ceren Yılmaz'dan Miami sahilinde bikini paylaşımı

Ceren Yılmaz'dan Miami sahilinde bikini paylaşımı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Ceren Yılmaz, uzun zamandır Miami tatiline devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ceren Yılmaz, son video'suyla nefes kesti. İşte detaylar...

Başrolünü Alp Navruz'la paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinden sonra ekrana ara veren Ceren Yılmaz, tatile devam ediyor. Yaz aylarında Ege'de tatil yapan ünlü oyuncu, ekim ayının ortasından beri ise Amerika'da keyif yapıyor.

Yılmaz son olarak, pembe bikinisiyle çektirdiği video'yu Instagram'dan yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, pembe şapkasıyla da dikkat çekti.

Ceren Yılmaz, Amerika Miami'de çektirdiği fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam ediyor.

Ceren Yılmaz'dan Miami sahilinde bikini paylaşımı

Ceren Yılmaz'dan Miami sahilinde bikini paylaşımı

Ceren Yılmaz'dan Miami sahilinde bikini paylaşımı

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