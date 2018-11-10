Ceren Hindistan Hakkındaki Soruşturmada Takipsizlik Kararı Verildi

Ünlü oyuncu Ceren Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla bitti. Soruşturmayı yapan savcılık, kararında "TCK'da tüzel kişiye karşı hakaretin tanımı olmadığını" belirterek, "kovuşturmaya gerek yok" dedi.

"KANSER KIZINI TEDAVİ ETTİRMİYOR"

İstanbul'daki özel bir hastanenin yönetimi oyuncu Ceren Hindistan hakkında, 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor' iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuş, Hindistan'ın 2,5 yaşındaki kızı Arya hakkında koruma kararı verilmesini istemişti. Hastane yetkilileri dava dilekçelerinde küçük kızın tedavi edilmesini de talep etmişti.

"KUYRUK ACILARI VAR"

Ceren Hindistan da Instagram hesabından "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" şeklinde paylaşımlar da bulunmuştu. Bunun üzerine hastane yönetimi Ceren Hindistan'ı, "sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor, hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor' diyerek savcılığa şikayet etmişti.

TÜZEL KİŞİLERE HAKARETİN TANIMI TCK'DA YOK

İstanbul Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını' belirterek, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılık kararında şikayeti tüzel kişinin yaptığını, şikayette adı geçen doktorun ise gerçek kişi olduğunu kaydederek, bu doktorun müşteki olamayacağı da vurgulandı.

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Ceren Hindistan'a özel hastane ile kızının babası Ümit Aslan'ın açtığı velayet davası ise devam ediyor