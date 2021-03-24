Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görevini icra eden Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DEDENİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi, suçlayıcı ifadeler kullanarak Ceren Damar Şenel'e yönelik, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması" sözlerini kullanmıştı. Dava sonrası Şenel'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada "ölenin hatırasına hakaret" suçlamasıyla dava açılan Elçi'nin yargılanmasına Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

"EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN"

Duruşmaya, tutuksuz sanık Elçi'nin avukatı Vahit Bıçak'ın yanı sıra Mustafa Damar, eşi Feyzan Damar ile ailenin avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Damar, sanığın sarf ettiği sözlerle rahmetli kızına iftira attığını, sanığın yakınları tarafından atılan bu iftira ve hakaretler nedeniyle ailecek zor günler geçirdiklerini ifade etti. Damar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa topluma örnek olacak şekilde en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve bazı kadın avukatlar da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığı, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Müvekkilinin tanık olarak dinlendiği davada yaşı itibariyle kullandığı tabirin deyim niteliğinde olduğunu, bu nedenle ceza almaması gerektiğini talep etti. Savunmaların ardından tarafların taleplerini dinleyen mahkeme, müşteki avukatlarının sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil edilmesini, sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı